JUAN JESUS NAPOLI - Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, il Napoli ha scelto chi sarà il quarto difensore centrale nella rosa di mister Spalletti.

Juan Jesus al Napoli: affare in chiusura entro 24/36 ore

Sarà Juan Jesus, svincolatosi dalla Roma lo scorso 30 giugno, e già allenato da Spalletti nella sua ultima esperienza in giallorosso. Firmerà un contratto annuale, probabilmente con opzione per un altro anno. Ancora non sono note le cifre.

Si chiuderà molto probabilmente nelle prossime 24/36 ore. C'era stato un ultimo, definitivo, ballottaggio con l'altro svincolato che seguivano i partenopei in quella posizione, Mustafi.