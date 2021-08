Bruscolotti: "Se Manolas lasciasse Napoli non sarebbe una grossa perdita"

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

“Sinceramente a me Manolas non piace molto, se dovesse andare via non sarebbe una grossa perdita per il Napoli.



Rugani come Albiol? Albiol è di un’altra categoria, si dicono tante cose e tanti nomi ma i temi si stringono. Bisogna proseguire col lavoro e se bisogna fare qualcosa bisogna farlo in tempi veloci”.