Palmiero tra il Napoli e un'altra squadra di Serie A: è arrivata una richiesta per il mediano sul tavolo

Il Cagliari registra un'emergenza a centrocampo, dato l’infortunio di Marko Rog e il mancato arrivo di Radja Nainggolan che è tornato in patria firmando per l'Anversa. Adesso serve un nuovo rinforzo per la mediana a tre dell'allenatore Leonardo Semplici.

Secondo quanto da raccolto dai colleghi TuttoMercatoWeb quest'oggi, tra le varie ipotesi sondate dal Cagliari per la mediana ci sarebbe anche un prodotto del vivaio del Napoli, ovvero Luca Palmiero. Il centrocampista classe ’96, che l’anno scorso ha giocato un ottimo campionato in Serie B con il Chievo, potrebbe anche essere confermato dagli azzurri, qualora non arrivasse un nuovo mediano ma ad oggi non è semplice prevedere il destino di Palmieri. Seguiranno aggiornamenti.