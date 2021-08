Non è finita la telenovela Koulibaly: l'accaduto che può rimettere in discussione la sua permanenza

Koulibaly non è incedibile, come tutti al momento nel Napoli. Chiunque con la giusta offerta può partire secondo quanto riferito più volte quest'estate dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, rispunta fuori un'ipotesi di calciomercato che si era assopita da tempo. Il PSG potrebbe pensare di offrire per il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Questo perché il nuovo arrivo a parametro zero Sergio Ramos al momento è infortunato e, per non rimanere scoperti di un big in quel ruolo, i parigini potrebbero tornare sul forte centrale senegalese.