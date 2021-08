L'Olympiacos chiama Manolas: torna in auge un vecchio obiettivo di Giuntoli per sostituirlo

Non solo l'ipotesi Daniele Rugani, nata nelle ore precedenti Ferragosto, per rimpiazzare il possibile partente Kostas Manolas: rispunta fuori - secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport - il nome di Marcos Senesi del Feyenoord. In realtà, il nome dell'argentino non è mai uscito dai radar di mercato del Napoli ma, con la prospettiva di addio del centrale greco, il profilo di Senesi è tornato alla ribalta.

"L'Olympiacos è interessato a Manolas, che a sua volta ha voglia di rientrare in patria e in quel club nel quale ha giocato un ottantina di partite. Il passato è un richiamo. Se Manolas dovesse partire, il Napoli si ritroverebbe con un vuoto da colmare, in una difesa in cui già i centrali sono pochi: Giuntoli ha un taccuino segreto dal quale l'unico nome uscito è quello di Marcos Senesi (24) del Feyenoord, argentino allevato in Olanda, una valutazione ritenuta esagerata (20 milioni di euro) ma che andrebbe sgrossata, semmai provando a strappare un prestito oneroso con riscatto da fissare".