La trattativa per Estupiñán può entrare nel vivo molto presto: i dettagli dell'operazione col Villarreal

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport quest'oggi, la trattativa per Pervis Estupiñán può entrare nel vivo in queste battute finali di calciomercato, a discapito anche dei discorsi su Emerson Palmieri - che resta troppo costoso. Nei prossimi giorni il Napoli presenterà un'offerta ufficiale al Villarreal da 1,5 milioni di euro per il prestito, garantendo anche il diritto di riscatto.

Sul terzino ecuadoriano c'è anche il West Ham, ma il giocatore ha già fatto sapere ai dirigenti del Villarreal di preferire il Napoli. Dalla prossima settimana, il ds azzurro Cristiano Giuntoli potrebbe muoversi per chiudere l'operazione, forte anche della volontà del giocatore.