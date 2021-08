Le volontà di Insigne sono chiare, la situazione non si evolve: spunta fuori il dettaglio con De Laurentiis

Durante la trasmissione televisiva di Sky Sport "Sky Calciomercato", si è parlato dell'attuale situazione di contratto legata al capitano azzurro Lorenzo Insigne. La scadenza nel giugno 2022 preoccupa, non sembrano esserci margini di rinnovo con il Napoli al momento e la situazione è assolutamente incerta. Queste le ultime novità:

"Lorenzo Insigne vuole un aumento: attualmente guadagna 4,5 milioni di euro all'anno ma, dopo la grande annata condita da 19 gol col Napoli e la vittoria dell'Europeo, gradirebbe guadagnare di più. In generale, però, il Napoli ha l'unica intenzione di abbassare il suo monte ingaggi, quindi potrebbe non concedere questo aumento, né a Insigne né a nessun altro. Vedremo come si risolverà la situazione, perché non è previsto un incontro faccia a faccia col presidente De Laurentiis".