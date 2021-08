Non rientra più nei piani del suo club: un ex obiettivo del Napoli cerca offerte che non arrivano

Novità in casa Everton, le iniziali indiscrezioni sono state a poco a poco confermate: James Rodriguez lascerà i Toffees, non rientra più nei piani della società. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il trequartista colombiano ha già avuto un colloquio col tecnico Rafa Benitez, a confermare queste intenzioni.

Nella finestra attuale di calciomercato, James Rodriguez dovrà trovare una nuova squadra. Tra l'altro, il calciatore non sarà a disposizione per la prima giornata di campionato, causa Covid-19. E non c'è solo questo problema: nessuna squadra sembrerebbe intenzionata a offrire per James, forse complice il suo stipendio elevato e l'attuale situazione legata alla pandemia che non permette ai club di spendere troppo.