Dalla radio ufficiale: "C'è una novità su Gaetano"

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è senza ombra di dubbio tra i protagonisti del ritiro di Castel di Sangro. Tanti tifosi stanno apprezzando l'impegno e la qualità che il talento napoletano sta mostrando in allenamento e nelle amichevoli fin qui disputate. Ad oggi la sua permanenza a Napoli non è ancora certa, ma pare allontanarsi anche la cessione in prestito.

Gaetano potrebbe rivelarsi un jolly per il centrocampo azzurro. Carmine Martino, radiocronista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ha detto la sua a tal proposito. Di seguito le parole di Martino.

"Se la rosa dovesse rimanere questa Gaetano avrebbe possibilità di giocare, ma se dovesse arrivare un altro centrocampista no. Credo che per questo la situazione sia incerta, bisognerà aspettare la fine del mercato. A mio giudizio se Gaetano rimanesse e se Spalletti gli desse la possibilità di giocare con una certa continuità, il ragazzo potrebbe fare il definitivo salto di qualità".