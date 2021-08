Giuntoli sta mollando la presa per Emerson Palmieri: ora è in pole un altro terzino sinistro

Secondo quanto riportato oggi su La Gazzetta dello Sport, il ds azzurro Cristiano Giuntoli avrebbe mollato molto la presa per Emerson Palmieri, viste le svariate complicazioni che non permettono una trattativa agevole, a partire dall'elevata richiesta del Chelsea che continua a non calare (20 milioni di euro, ndr).

Per questo, Giuntoli e la sua squadra-mercato vorrebbero puntare tutto su Reinildo Mandava, l’esterno mancino del Lilla. Il fattore chiave sarebbe il contratto in scadenza a giugno prossimo e, al momento, non sembrano esserci le condizioni per rinnovarlo. Il giocatore si è già detto propenso ad accettare l’offerta del Napoli, ma resta da convincere il club francese che valuta il suo cartellino 7-8 milioni. Adesso, De Laurentiis vorrebbe abbassare le pretese dei francesi, puntando proprio sul contratto in scadenza del calciatore.