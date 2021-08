Per la mediana del Napoli sarà una corsa fra due nomi: la situazione delle due trattative

Capitolo mediana, ancora da risolvere per il Napoli, che comunque ha bloccato le entrate sul mercato per via della mancanza di budget spendibile. Intanto, però, due ipotesi sopra tutte avanzano nella mente del ds Cristiano Giuntoli, secondo la Gazzetta dello Sport.

"L'altro elemento di discussione resta un rinforzo a centrocampo. Lo Sheffield United, proprietario di Sander Berge, si è chiuso a riccio. Il Napoli ha chiesto il metodista in prestito, ma la domanda è stata respinta al mittente. Il club inglese, retrocesso quest'anno in Championship, ha bisogno di fare cassa e pretende non meno di 8-10 milioni per cedere il nazionale norvegese".

"Giuntoli, tuttavia, starebbe pensando anche a un ritorno di Tiémoué Bakayoko, ritornato al Chelsea per fine prestito, 32 presenze con il Napoli nell'ultima stagione. E il ds avrebbe intenzione di riprenderlo con la stessa formula, considerato che Thomas Tuchel, manager del club londinese, non lo considera in organico. Tra le trattative in corso, dovrebbe essere la più semplice e fattibile nell'immediato".