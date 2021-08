Lippi: "Vedo un Napoli aggressivo e compatto, merito di Spalletti"

Marcello Lippi, ct Campione del Mondo nel 2006, ha parlato del prossimo campionato a La Gazzetta dello Sport. Si è soffermato sul Napoli di Spalletti e in generale le nuove panchine tra le big del nostro campionato. Di seguito le sue parole:

"Vedo bene il Napoli, mi sembra molto aggressivo e compatto grazie soprattutto a Spalletti che sa unire il gruppo. L’attacco è sempre ben organizzato, dovrà lavorare su altri reparti".

"Tutti allenatori senza grilli per la testa, molto concreti, molto attenti ai risultati: che poi li raggiungano con il 3-5-2 o il 4-3-3 non importa. Mourinho è un bel ritorno per il calcio italiano, un grande organizzatore".