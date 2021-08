Colpo di scena! Bluff nella trattativa Inter-Insigne: i dettagli

Secondo quanto riportato dal sito del Corriere della Sera, l'interesse dell'Inter nei confronti del capitano partenopeo Lorenzo Insigne era un bluff, niente di più, niente di meno.

L'obbiettivo era quello di mettere pressione a Claudio Lotito nella trattativa che dovrebbe portare Joaquin Correa a Milano. Non è un segreto che l'attaccante della Lazio sia un pupillo di Simone Inzaghi, che vorrebbe portarlo con sé a San Siro. La richiesta però di 35 milioni viene ritenuta troppo alta dalla dirigenza nerazzurra. Ecco il perché del sondaggio per Insigne.

A questo punto sull'esterno di Frattamaggiore rimangono il PSV e l'Everton, ma diventa sempre più probabile una permanenza senza rinnovo. O si troverà un accordo a stagione in corso, oppure dal primo gennaio il capitano potrà già accordarsi per via andare a parametro zero, vista la scadenza del suo contratto il 30 giugno 2022.