Interesse dalla Premier League: un club inglese vuole Lorenzo Insigne

Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista RAI, ed esperto di mercato, Ciro Venerato. Si è concentrato su tutte le voci attorno al capitano Lorenzo Insigne, oltre che qualche altra notizia. Di seguito le sue parole:

"Incontro tra Pisacane, Giuntoli, Pompilio, Chiavelli e Edo De Laurentiis. Si è parlato di Contini e Palmiero, che il Napoli ha ribadito che resterà fino a gennaio".

"Su Insigne i dirigenti hanno ribadito che fino al 31 agosto non potranno fare offerte per una serie di problemi economici. Da settembre in poi se ne riparlerà. Al contempo, hanno aperto alla cessione in caso di offerta interessante. Per il Napoli il cartellino è valutato 30 milioni".

"In serata c'è stato colloquio tra agente Insigne e l'Inter che ha chiesto informazioni così come un contatto informale tra le due dirigenze. L'Inter non si è palesata ufficialmente con un'offerta ma ha fatto capire che il calciatore piace ma è indisponibile a pagare 25 milioni per un calciatore che a gennaio potrebbe prendere a zero. Per questioni di rapporti, Marotta non vorrebbe strappare a zero Insigne al Napoli: tra lui e De Laurentiis c'è grande stima da anni".

"È una trattativa difficile, potrebbero esserci anche delle contropartite. No a Sanchez per ragioni economiche e integrità fisica. Vecino e D'Ambrosio nell'affare? I nerazzurri fanno muro sull'uruguaiano. L'Inter prima di imbastire una trattativa ufficiale vorrà capire come andrà prima con Zapata e Correa".

"C'è un altro club interessato a Insigne ovvero l'Everton, gli inglesi si sono palesati con l'entourage. L'allenatore lì è un certo Rafa Benitez. Poi c'è il Barcellona però solo a parametro zero".

"Boga è assolutamente improponibile anche per i costi che ha il calciatore. Se il capitano lasciasse gli azzurri, Cristiano Giuntoli bloccherebbe Ounas. L'esterno ex Crotone ha rifiutato di andare al Montreal: preferirebbe restare in Italia o, comunque, in Europa".