Fabian Ruiz ha chiesto un aumento, secco "no" di De Laurentiis: il presidente ha fatto una richiesta

Fabian Ruiz, con buonissime probabilità, non rinnoverà il suo attuale contratto col Napoli - in scadenza nel 2023. In realtà, il centrocampista spagnolo avrebbe già chiesto un aumento intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione. La richiesta, però, è stata prontamente rifiutata dal presidente De Laurentiis.

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, inoltre, ha informato oggi di come lo stesso De Laurentiis abbia chiesto agli agenti dello spagnolo di recapitargli un'offerta non inferiore ai 50 milioni per cederlo, cosa assolutamente difficile in questa sessione di calciomercato. Seguiranno aggiornamenti.