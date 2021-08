Tutino al Parma, manca solo l'ufficialità: c'è il messaggio del presidente

Gennaro Tutino è un nuovo giocatore del Parma. In serata è arrivato l’annuncio del presidente Kyle Krause attraverso il “consueto” tweet con tanti di bandiera italiana. L’attaccante si trasferirà dal Napoli a titolo definitivo per 5 milioni di euro più uno di bonus in caso di promozione in Serie A e firmerà un quadriennale.

TUTINO-PARMA, IL TWEET DI KRAUSE

https://twitter.com/Kyle_J_Krause/status/1425534654669598720