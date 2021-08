Napoli-Lazio femminile 0-0: pareggio alla seconda uscita stagionale

Non solo SSC Napoli in Abruzzo. Il Napoli Femminile è in ritiro a Rivisondoli, stessa città del Napoli maschile, per preparare la nuova stagione. Dopo la salvezza raggiunta in extremis nel corso dell'ultimo campionato le azzurre sono ora pronte a ripartire e stupire tutti.

Quest'oggi, alle 17:00, la squadra è scesa in campo per la seconda volta in questo precampionato. Allo stadio comunale di Rivisondoli il Napoli Femminile ha ospitato la Lazio, fresca di promozione e prossima avversaria anche in campionato. La gara si è giocata su ritmi alti ed ha lasciato ottime sensazioni in vista dell'esordio in campionato contro l'Inter.

Il risultato finale della gara rispecchia ciò che si è visto in campo. Partita equilibrata che ha visto prevalersi a fasi alterne le due compagini: la Lazio ha attaccato maggiormente nel corso della prima fazione, mentre il Napoli ha dominato il secondo tempo andando più volte vicino al vantaggio. Se, però, le azzurre per ben due volte in mischia sono andate a pochi centimetri dal gol, la Lazio ha avuto una sola grande occasione a cui ha risposto Aguirre con un doppio super intervento.

Ottima prestazione di tutta la squadra compreso il mister Pistolesi. Il tecnico ha dato infatti alla compagine un'identità precisa e riconoscibile proponendo un calcio offensivo ma ben organizzato difensivamente. Nota di merito per Aguirre, che oltre ai due miracolosi interventi ha messo in difficoltà la difesa avversaria con lanci profondi e precisi. In grande spolvero anche la solita Goldoni, Imprezzabile e Acuti, oltre alle subentrate Blanco, Awona e Deppy. La giovane classe 2005 Penna, inoltre, continua a portare avanti l'ottima tradizione della Primavera napoletana.

Dai nostri inviati Pasquale Giacometti, Matteo D'Angelo e Nicolas Iannone.