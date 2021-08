Victor Osimhen cuore d'oro, ancora: il gesto dopo aver ultimato l'allenamento odierno

Anche durante il secondo ritiro estivo del Napoli, a Castel Di Sangro, Victor Osimhen continua a incantare la folla, speranzosa di una sua esplosione definitiva nella sua seconda stagione in Serie A. Non solo tante giocate e tanta classe, mostrata dal ragazzo nigeriano, ma anche un cuore d'oro. Ancora.

A fine allenamento, il 22enne centravanti azzurro, si è fermato davanti ai tifosi per autografare e firmare magliette e non solo per i tifosi. Victor Osimhen, giorno dopo giorno, dimostra sempre più attaccamento alla piazza e alla tifoseria azzurra.