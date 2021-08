Rai, Venerato: "Boga? Il Napoli è interessato, ma trattativa difficile. Ecco perchè"

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:"

"Contini? Il Napoli ha chiesto ancora qualche giorno al Crotone, perchè vuole capire bene cosa accade con i portieri. Nel caso dovessero arrivare offerte concrete per Ospina, gli azzurri potrebbero pensare di trattenere Contini.

Boga? Il Napoli è interessato al gioiello del Sassuolo, ma non credo sia un'operazione fattibile in questa sessione di mercato. Il Sassuolo è una bottega carissima, inoltre già stanno per cedere Locatelli non penso sarebbero disposti a vendere un altro pezzo pregiato".