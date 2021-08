Sky - Fissato il prezzo per Insigne: le ultime

Durante lo Speciale Calciomercato di Sky Sport si è parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne. Ancora tra le parti ballano un paio di milioni, distanza che per il momento sembra difficile da colmare.

Il Napoli valuterebbe anche la cessione durante questa sessione di mercato, nel caso in cui la situazione rinnovo dovesse rimanere in alto mare. Il prezzo fatto sarebbe di 25-30 milioni, anche se al momento non ci sono offerte.

Sempre più probabile che la situazione non si sblocchi e che si vada avanti con il contratto in scadenza. A quel punto le parti proveranno a trovare un'accordo a stagione in corso, visto che perdere il capitano a zero sarebbe un brutto colpo per i partenopei.