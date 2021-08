Repice: "Tutte hanno difficoltà sul mercato, anche il Napoli. Aspetto fiducioso la questione Insigne"

Francesco Repice radiocronista Rai ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le parole:

Juventus, con Pjanic e Locatelli sarebbe un centrocampo tra i più forti del campionato?

"C'è la cura rivitalizzante di Allegri, che metterà le cose a posto. Io credo che comunque parta favorita già ora la Juventus, con l'Atalanta a pari merito e le altre un gradino dietro insieme. Tutte hanno difficoltà sul mercato, anche il Napoli. Sono stupito dell'accerchiamento nei confronti dei Friedkin, non so a cosa si stia giocando. Aspetto fiducioso la questione Insigne e anche in casa Roma per Dzeko".