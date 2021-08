Rinnovo Insigne, Venerato rivela: "De Laurentiis ha una strategia precisa, vi spiego"

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:"

"Contini? Il Napoli ha chiesto ancora qualche giorno al Crotone, perchè vuole capire bene cosa accade con i portieri. Nel caso dovessero arrivare offerte concrete per Ospina, gli azzurri potrebbero pensare di trattenere Contini.

Boga? Il Napoli è interessato al gioiello del Sassuolo, ma non credo sia un'operazione fattibile in questa sessione di mercato. Il Sassuolo è una bottega carissima, inoltre già stanno per cedere Locatelli non penso sarebbero disposti a vendere un altro pezzo pregiato.

Insigne? Al momento non è stato organizzato nessun incontrato per il rinnovo. Come tutti i giocatori del Napoli anche il capitano è sul mercato. De Laurentiis ha deciso di mettere tutti in vendita, in attesa di offerte importanti per uno dei calciatori.

La strategia del presidente per quanto riguarda il rinnovo di Insigne è quella di temporeggiare fino al 31 agosto nel caso dovessero arrivare buone offerte per far partire il calciatore. Se non dovesse arrivare nulla molto probabilmente si andrà a fissare un incontro tra il capitano e la società prima che inizi il nuovo anno".