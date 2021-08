Koulibaly al PSG, arriva la risposta dall'esperto di mercato

Il giornalista di Sky ed esperto di mercato Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le parole:

KOULIBALY AL PARIS SAINT-GERMAIN

"Il Psg si ferma? Voci accostano Koulibaly al club francese.

Ormai smentire una loro trattativa diventa ridicolo. Il Fair play finanziario oggi non c'è, è stato sospeso per la pandemia. Il Fpf interverrebbe solo se le spese per i cartellini non fossero sostenibili, ma a Parigi hanno comprato solo Hakimi, gli altri acquisti sono arrivati tutti a parametro zero".