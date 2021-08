Capitolo mediano, Giuntoli ha ricevuto una proposta dalla Svizzera: arriverebbe in prestito

Il Napoli è alla ricerca di un mediano che sostituisca Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito annuale, ma c'è una complicazione: la dirigenza azzurra avvierà solo trattative in prestito, siccome non potrà acquistare nessuno per questioni di bilancio. Il ds azzurro Giuntoli, in tal senso, sta ricevendo molte proposte da società e procuratori. L'ultima arrivata è trapelata sulle pagine odierne di Tuttosport:

"Sapendo che il Napoli sarebbe propenso a prenderne uno in prestito, fioccano le proposte che il ds Giuntoli sta ricevendo. L'ultima è arrivata dalla Svizzera e si tratta del 24enne Michel Aebischer, centrale dello Young Boys che accetterebbe anche il prestito con obbligo di riscatto".