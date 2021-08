Per arrivare a Emerson Palmieri c'è ancora uno scoglio fondamentale da superare: i dettagli

Una cosa è chiara, da prima che cominciasse la sessione estiva di calciomercato: Emerson Palmieri è il primo obiettivo per rinforzare l'out mancino, il terzino numero uno nella testa del Napoli e del suo nuovo allenatore Luciano Spalletti. Ad oggi, però, non ci sono stati davvero dei passi in avanti nella trattativa. Il noto quotidiano Il Mattino ha ribadito ulteriormente la situazione attuale:

"L'italo-brasiliano è un vero pallino per l'allenatore toscano che, dopo averlo avuto alla Roma, vorrebbe riabbracciarlo anche a Napoli, con la certezza di poter contare su un giocatore di qualità e rendimento assicurato. Il problema in tal senso è la formula, perché con il Chelsea le cose non sono ancora chiarissime: difficile portarlo via a titolo definitivo, quindi si potrebbe lavorare su un prestito con diritto di riscatto al termine della prossima stagione. Il giocatore, dal canto suo, ha già manifestato fin da subito il suo gradimento al trasferimento".