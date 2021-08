Mercato Napoli, Ounas in uscita: il Monza offre 16 milioni

Adam Ounas, rientrato dal prestito al Crotone, resta in uscita dal Napoli anche se al momento non ci sono ancora contatti concreti.

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il Monza, società di Serie B, ha offerto 8 milioni di base fissa più diversi bonus facilmente raggiungibili per arrivare a 16 milioni complessivi. Il calciatore, però, riflette, dato che non se la sente di andare in Serie B. Le prossime ore saranno decisive.