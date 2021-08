Dalla Francia pazzesca indiscrezione di mercato: il Napoli può chiudere per un vecchio pallino a fine agosto!

Dalla Francia arriva un'indiscrezione di mercato su un pallino del Napoli: parliamo dell'esterno offensivo Jeremie Boga, mai uscito dai radar di mercato azzurri. Il giornalista della redazione francese di Footmercato Sebastian Denis con un tweet ha parlato delle possibilità di vedere a Napoli l'esterno francese.

A detta sua, nulla di vero sull'interessamento del Marsiglia, l'Atalanta resta una pista valida ma al momento il Napoli è avanti a tutto e tutti. Anzi, la pista Napoli è letteralmente "bollente" per il collega, che spiega come l'affare possa andare in porto in un modo o nell'altro negli ultimi giorni di mercato.

Info : pour Jérémie Boga et contrairement à ce qui est annoncé ces dernières heures, rien de nouveau avec l'OL. Dossier en stand-by depuis plusieurs semaines. Il va reprendre avec Sassuolo. L'Atalanta patine et le Napoli est chaud bouillant et pourrait finalement rafler la mise. pic.twitter.com/OJ2myFGcwa — Sébastien Denis (@sebnonda) August 9, 2021

"Con l'OM nulla di nuovo. L'Atalanta si muove poco mente la pista Napoli è bollente, loro potrebbero vincere la corsa", il sunto di quanto scritto dal collega francese.