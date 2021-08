Il Napoli ha parlato con l'agente di Lorenzo Insigne ma non per il rinnovo: il contenuto della telefonata

Secondo quanto informa l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sabato mattina l’amministratore delegato azzurro Andrea Chiavelli e il ds Cristiano Giuntoli hanno avuto un contatto telefonico con Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne. La telefonata, però, non è stata fatta per avviare un discorso di rinnovo col Napoli. I dirigenti azzurri hanno dato un avviso al procuratore di Insigne: qualora non si trovasse accordo per il rinnovo, il capitano potrà essere benissimo ceduto.

"Se oggi arrivasse un club disposto a spendere 25 milioni per il cartellino di Lorenzo Insigne, il presidente lo infiocchetterebbe e lo consegnerebbe all’acquirente", queste alcune delle emblematiche parole scritte dal quotidiano, che spiegano la situazione senza molti giri di parole. Nulla dovrà esser dato per scontato.