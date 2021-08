Ghoulam non vede l'ora di ritornare: "Piano piano"

Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam non vede l’ora di scendere di nuovo in campo dopo gli infortuni subiti. Il giocatore sta svolgendo in questi giorni durante il ritiro a Castel Di Sangro lavoro personalizzato.

Attraverso un post su Instagram, esprime la voglia di voler ricominciare a giocare: "Piano piano".

ECCO IL POST SU INSTAGRAM