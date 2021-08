Venerato: "Il Napoli non ha soldi da investire. Estupiñán? Non è mai stato trattato dalla società"

Ciro Venerato, noto esperto di calciomercato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Emerson Palmieri continua ad essere il primo obiettivo del Napoli per rinforzare la fascia sinistra. La bella notizia per il club di Aurelio De Laurentiis è che nessuna società ha presentato una offerta per il difensore. La dirigenza azzurra ha messo in pole il calciatore italiano".

Mi è arrivata una notizia direttamente dal Napoli per quello che concerne Estupiñán. Dalla società azzurra mi è stato detto che il calciatore non è mai stato trattato dalla società campana. Il giocatore potrebbe essere stato solo proposto.

Il Napoli non acquista ancora perché non ha soldi da investire. Per questo motivo non è arrivato Kaio Jorge, calciatore sul quale i partenopei erano arrivati per primi. Bisognerà vendere prima di acquistare qualcuno. Ounas e Tutino sono i calciatori ad avere più mercato".