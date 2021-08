Venerato: "Il Chelsea ha parlato di Alonso con il Napoli, ma l'ingaggio ha fatto scappare i partenopei"

Il noto esperto di mercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Mercato? Non ci sono soldi eventualmente il Napoli potrà cercare il colpo in prestito negli ultimi giorni, sia il terzino sinistro sia il centrocampista a meno di cessioni importanti che possano rimpinguare le casse.

Il Chelsea nei colloqui col Napoli su Emerson a parlato di Marcos Alonso in prestito ma dato che lo stipendio è vicino e 6 milioni il Napoli è fuggito ed il Chelsea non avrebbe voluto partecipare all’ingaggio sarebbe stato gradito a Spalletti a Napoli ma non con queste formule.

Il Parma qualche soldo ce l’ha per Tutino può arrivare a 6,5-7 milioni di euro di base fissa, sui bonus il Napoli chiede 2,5 milioni e magari un accordo si troverà .

Magari cedendo Ounas e Tutino si può arrivare a qualcosa inutile parlare della frutta se non c’è il pane a tavola eventuali incassi dalle operazioni minore si investiranno sul terzino è sul centro cambista".