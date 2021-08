Rinnovo Insigne: non ci sarà alcun vertice di mercato con De Laurentiis per il rinnovo contrattuale

Ciro Venerato, noto esperto di calcio mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal".

Il tema scottante del rinnovo di Lorenzo Insigne tiene ancora banco in questa giornata estiva resa ancora più rovente dalle poche indiscrezioni positive che giungono dagli addetti ai lavori.

Se non bastasse questo a far preoccupare la tifoseria partenopea, in riferimento alla permanenza o meno del capitano azzurro, è arrivata anche la notizia del mancato vertice tra l'agente di Insigne e lo stato maggiore azzurro.

Ecco quanto evidenziato:

"Il procuratore di Insigne per motivi personali sarà mercoledì in Abruzzo a Pescocostanzo, ma non ha in agenda alcun vertice di mercato con Giuntoli e De Laurentiis per il rinnovo contrattuale del capitano azzurro".