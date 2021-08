Rinnovo Insigne, il capitano vuole restare a vita ma alle sue condizioni

Il Corriere dello Sport scrive sulle sue pagine della situazione legata al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne.

Stando al quotidiano, il capitano vorrebbe rimanere a vita all'ombra del Vesuvio, ma la trattativa è già di per sé molto complessa (in primis perché affrontata troppo tardi). A ciò si aggiungono le richieste di Insigne per restare.

Il numero 24, infatti, vorrebbe vedere riconosciuto il proprio valore tecnico e anche quello umano, ma è evidente che in tempi come questi tutti debbano ridimensionare le proprie pretese. Per evitare, magari, di finire in lacrime come successo con Messi.