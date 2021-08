Bakayoko potrebbe tornare in Serie A: i dettagli

Secondo la Gazzetta dello Sport, Tiémoué Bakayoko sarebbe finito nel mirino del Milan. Il centrocampista francese aveva già giocato con la maglia rossonera nella stagione 2018/2019, in prestito dal Chelsea, che detiene ancora i diritti del suo cartellino.

Dopo altri due prestiti nelle due stagioni seguenti, prima a Monaco, poi al Napoli, è tornato a Londra dove è però fuori dai progetti di Tuchel e dei campioni d'Europa in carica.

I rossoneri lo avrebbero individuato come rinforzo last minute per la mediana. Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per provare a strapparlo ai Blues al minor prezzo possibile.