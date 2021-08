Mpasinkatu: "Se il PSG vuole davvero Koulibaly arriva con un'offerta irrifiutabile e lo porta via"

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto evidenziato:

“Reinildo al Napoli? Sicuramente Reinildo è un calciatore pronto per una squadra come il Napoli, è bravo sia in fase di spinta che in difesa. Giocando in Italia naturerebbe ancora di più, potrebbe essere un colpo alla Ghoulam ma con più esperienza, arriverebbe a Napoli con i galloni da campione di Francia. Poi si conosce molto con Osimhen e questo aiuterebbe le cose, ma dopotutto il mille è una bottega cara e ci vorrà una cifra importante per portarlo via dalla Francia.

Bakayoko? Non rientra nei piani del Chelsea, lui vorrebbe tornare in Italia soprattutto al Napoli. Sono operazioni non facili che si possono sbloccare dopo il 16 agosto, sarebbe buono il ritorno a Napoli è un profilo che potrebbe piacere anche a Spalletti.

Zakaria? La Bundesliga e la Premier fissano i loro prezzi, nonostante la pandemia loro non vogliono fare sconti a nessuno, lo svizzero è un giocatore d’esperienza che arriverebbe a Napoli pronto all’uso.

Koulibaly al PSG? Se il Paris Saint Germain vuole un giocatore con determinazione lo prende, arriva alla porta della società del calciatore con un'offerta impossibile da rifiutare e lo porta via".