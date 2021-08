L'obiettivo azzurro ad un passo dalla Lazio, Lotito pronto a chiudere la trattativa

Il Napoli continua a monitorare tanti nomi per le trattative in entrata per consegnare a Luciano Spalletti una rosa completa e pronta a tornare in Champions. Uno degli obiettivi della società partenopea, Toma Basic, parrebbe aver scelto definitivamente di non sposare la causa azzurra.

Stando a quanto riportato da Sportitalia infatti la Lazio avrebbe raggiunto un accordo sia con l'entourage del calciatore che con il Bordeaux stesso. La trattativa è praticamente alle ultime battute d'arresto e, secondo Sportitalia, starebbe a Lotito sbloccare l'indice di liquidità per dare il via libero definitivo all'acquisto.

Il Napoli ha a lungo provato ad acquistare Basic per colmare il vuoto lasciato a centrocampo da Bakayoko. Il mediano ha però praticamente chiuso con i biancocelesti e raggiungerà a Roma Maurizio Sarri.