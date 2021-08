Immobile show: "Vi abbiamo rubato l'allenatore"

Ciro Immobile ha presenziato ad un evento a Torre Annunziata, insieme ad Irma Testa, per ricevere un'onorificenza dal sindaco della sua città natale. Nel corso della premiazione l'attaccante della Lazio e della nazionale ha risposto alle domande di giornalisti e tifosi.

Simpatico il siparietto dell'attaccante riguardo la questione Sarri. Immobile ha infatti dichiarato: "Innanzitutto vi abbiamo rubato l'allenatore (ride, ndr). Poi, avendo avto la fortuna di stare in vacanza con Insigne, gli ho chiesto tante cose sul mister. Insigne ha solo parole buone per Napoli e per il Napoli. Rinnovo? Non gliel'ho chiesto".