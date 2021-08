Il Napoli potrebbe acquistare alcuni calciatori di cui non si è ancora parlato: i dettagli

Ciro Venerato, noto esperto di calcio mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Il tema centrale dell'intervento del giornalista Rai, neanche a dirlo, è stato quello legato al terzino sinistro ed ad un centrocampista. Il Napoli dopo diversi sondaggi per i vari Emerson e Zakaria su tutti non sembra ancora aver trovato i nomi giusti da portare all'ombra del Vesuvio.

Venerato però non esclude un colpo di scena negli ultimi giorni da parte del Napoli e sulle possibili trattative che potrebbero intavolarsi nei giorni conclusivi di questo calcio mercato. Ecco quanto evidenziato:

"Non è escluso che il Napoli possa andare a prendere in prestito negli ultimi giorni un terzino o un mediano di cui non abbiamo ancora parlato, visti i tanti colpi di coda che riserva il mercato. Se in questo gioco a incastro arrivassero offerte importanti per un big, solo a quel punto il Napoli potrebbe riaprire le trattative per i profili monitorati attualmente".