[FOTO] Gli ultras raggiungono il Napoli in ritiro: le ultime

Sale la febbre partita in Abruzzo. Il Napoli quest'oggi affronterà alle 17:30 l'Ascoli in un'amichevole utile per dare minutaggio e mettere in pratica i primi schemi provati da Spalletti. Previsto un buon numero di tifosi, anche per l'affluenza maggiore dei supporters stessi durante il weekend.

Questa mattina infatti intorno a mezzogiorno un gruppo di tifosi organizzati ha raggiunto l'Hotel Aqua Montis di Rivisondoli, dove alloggia il Napoli. Gli ultras hanno intonato cori per gli azzurri per far sentire la propria vicinanza alla squadra. Quest'anno gli stadi potranno nuovamente ospitare i tifosi, e tutto lascia presagire una piazza partenopea più carica che mai.