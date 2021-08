Cessione vicina per un azzurro: giocherà in Serie A

Il Napoli non ha ancora chiuso nessuna trattativa in entrata, ma non si ferma il mercato sul fronte cessioni. Dopo il passaggio di Ciciretti al Pordenone, il secondo giocatore a lasciare Napoli sarà Sebastiano Luperto.

Il difensore azzurro è pronto a tornare all'Empoli. Il classe '96 passerà al club toscano con la formula del prestito oneroso con alcuni bonus a favore del Napoli. L'accordo è praticamente raggiunto, si aspetta solo la firma sul contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.