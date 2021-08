Un giocatore ai lavori forzati: Spalletti lo valuta

La catena di sinistra è il vero cruccio del Napoli in questa sessione di calciomercato dove l'unico verbo da rispettare è risparmiare.

Spalletti ha ritrovato Ghoulam e comincia a torchiarlo per valutarlo al meglio, mentre si guarda intorno alla ricerca di un nuovo esterno basso di difesa che gli offra più garanzie fisiche.

Le intenzioni del Napoli, in quel ruolo, sono molto chiare: Reinildo Mandava o Emerson Palmieri; nessun altro. I partenopei sono tornati in corsa per il terzino mozambicano ma attendono ancora sviluppi per la situazione relativa ad Emerson Palmieri.