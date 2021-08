Spalletti paga le due Champions mancate da Gattuso: il motivo

Le due gestioni Gattuso hanno portato il Napoli lontano dai vertici del campionato di Serie A ai quali gli azzurri erano più che abituati e, di conseguenza, dalla UEFA Champions League.

Non si parla solo di occasioni gettate al vento e palcoscenici importanti in cui giocare e mettersi in mostra ma anche di un centinaio di milioni di euro andati in fumo che portano, oggi, a dover ridurre il monte ingaggi ed affrontare una crisi economica senza precedenti.

Oltretutto, Spalletti raccoglie in eredità dall'ex mister una rosa incompleta: rispetto all'anno scorso mancano Bakayoko e Maksimovic con Hysaj che è stato sostituito reinserendo Malcuit mentre out per infortunio ci sono Demme, Mertens e Lozano.

Il tecnico di Certaldo ha tanti motivi per recriminare sul passato ed attende cessioni minori che possano consegnargli una rosa in grado di competere ai vertici.