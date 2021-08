Si riapre la pista per un ex obiettivo: la strategia di Giuntoli

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, si muove sul mercato in entrata per cercare di regalare il tanto agognato terzino sinistro a Luciano Spalletti.

Torna forte, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la candidatura di Reinildo Mandava. Il terzino mozambicano in forza al Lille ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è ciò su cui punta Giuntoli per cercare di abbassare le pretese del club francese.

L'idea del Napoli è un prestito con obbligo di riscatto, quella del Lille una cessione a titolo definitivo che frutti almeno 8 milioni di euro.

Il club transalpino appare irremovibile sulla cifra e non sembra spaventare la possibilità di perdere il giocatore a parametro zero dato che in quel caso si cercherebbe di trovare un accordo con il giocatore.