Rivoluzione Napoli, pronte tre cessioni: i nomi

Il mercato del Napoli passa anche per le cessioni minori per monetizzare e cercare di alleggerire, per quanto possibile, il monte ingaggi.

Ecco che i partenopei si trovano a fronteggiare cessioni come quelle di Amato Ciciretti al Pordenone e Folorunsho che lo raggiungerà nella giornata di lunedì, stessa destinazione.

Altre cessioni potrebbero riguardare Sebastiano Luperto (su di lui è forte il pressing dell'Empoli) e Gennaro Tutino sempre più vicino al Parma con dei piccoli cavilli contrattuali ancora da limare.

Finisce sul mercato anche Adam Ounas: nonostante il gradimento di Spalletti per il giocatore, dopo i due prestiti di questa stagione al Cagliari ed al Crotone, l'algerino si dice pronto a voler tornare in Francia per giocarsi le sue carte.