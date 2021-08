Il caso Insigne ricorda Donnarumma: cosa succederà con ADL

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è la telenovela di questo calciomercato estivo all'ombra del Vesuvio. Per ora, il capitano, così come la società, non hanno fretta di arrivare ad un accordo.

De Laurentiis si fa forte del fatto che l'agente non abbia offerte per lui che possano pressare il club partenopeo e cerca di studiare la soluzione migliore da proporre al suo capitano che chiede un ritocco all'ingaggio impossibile da corrispondergli.

Dal lato Insigne invece, a Castel di Sangro, si comincia ad apprezzare un calciatore sereno, forte del suo bagaglio e del suo valore economico cresciuto dopo la vittoria ad Euro2020. L'esperienza di Gigio Donnarumma (in scadenza al Milan, accasatosi al PSG) lo rincuora e lo invita a non avere fretta.

Il numero 24 partenopeo potrebbe, infatti, decidere di restare a Napoli anche in scadenza prima di liberarsi definitivamente.