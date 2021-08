Giuntoli metterà a segno un colpo a centrocampo: le tre piste calde

L'edizione odierna di TuttoSport si sofferma sulla possibilità che il Napoli acquisti un mediano per sopperire alla momentanea assenza di Diego Demme (e non solo).

Servirebbero almeno 15 milioni di euro per tentare di acquistare uno tra Mady Camara dell'Olympiakos o Zakaria del Borussia Monchengladbach, altrimenti bisognerebbe virare su un profilo che arriverebbe in prestito alle pendici del Vesuvio.

In questo secondo caso, parleremmo di Bakayoko: il mediano francese è un nome che torna di moda e che ha il contratto in scadenza nel 2022; su questo, la dirigenza azzurra potrebbe fare leva per far cedere le pretese del Chelsea.