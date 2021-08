Valcareggi su Insigne: "Tra i migliori cinque esterni al mondo, Lorenzo vale Mbappè, Griezmann e Hazard"

Furio Valcareggi, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul capitano del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"I grandi difensori ti fanno fare 0-0, i grandi attaccanti ti fanno vincere. Insigne è un grande attaccante: vale senza dubbio Mbappé, Griezmann e Hazard. È un giocatore che va accontentato, perché ti fa vincere e sa bene come fare la differenza. L'Europeo l'ha consacrato ulteriormente, insieme a Chiesa. Lo juventino è stato il miglior giocatore del torneo.

Attualmente Insigne è tra i migliori 5 esterni al mondo! Il Napoli deve tenerselo stretto, è giusto che il giocatore chieda di più.

Quando il Napoli perde Lorenzo non dorme. Un calciatore come lui non si può portare in scadenza, anche perchè se perdi lui non hai la possibilità economica di comprare giocatori come Hazard che possano sostituirlo".