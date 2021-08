Un problema tecnico frena il rinnovo di Insigne: la situazione

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Ciro Venerato. L'esperto di mercato ha commentato la situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne, situazione che al momento, sembra in stallo. Al mancato accordo economico si aggiunge anche la situazione precaria che sta vivendo il gruppo squadra, in bolla nel ritiro di Castel di Sangro.

"Il Napoli è un bolla strettissima per tutto il ritiro e non potrà ricevere nessun agente. Possibili vertici con Pisacane, premettendo che non ci fossero in agenda, non ci saranno perché tecnicamente è impossibile che un esterno possa mettere piede a Rivisondoli. Ad oggi l'entourage non ha ricevuto comunicazioni per un eventuale incontro anche più avanti. La presenza di Pisacane in zona ritiro era dovuto a motivi personali, ha effettuato un acquisto di un appartamento in montagna ed era lì per questa ragione. In questi giorni Insigne potrà dialogare con De Laurentiis ma il discorso contrattuale spetta all'agente, si affida totalmente a Pisacane. Il discorso economico non è primario in questo momento, il rapporto è prioritario. Insigne aspetta che sia il proprietario a fare la mossa, lui è un dipendente ed è il proprietario che fa le proposte.

Bisognerà parlare ma credo che anche nel caso in cui non si trovi l'accordo per il rinnovo, ci saranno divergenze sul cartellino: il Napoli valuta il suo cartellino 20/25 milioni ma qualcun altro potrebbe dire che il Covid c'è per tutti e questa cifra rappresenta un ostacolo per un calciatore in scadenza di 30 anni".