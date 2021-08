Il Pordenone prende Ciciretti ed insiste per un altro colpo dal Napoli: trattativa avanzata

In onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Emanuele Berrettoni, direttore sportivo del Pordenone Calcio. Il club friulano è in contatto con il Napoli per chiudere alcune trattative di mercato, riguardanti Amato Ciciretti e Michael Folorunsho. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Ciciretti è nostro a titolo definitivo, ha firmato per tre anni. Su Folorunsho non ci sono novità ma siamo molto vicini, la trattativa è sulla base di un prestito secco. Il Napoli crede molto nel ragazzo, come giusto che sia. Siamo ottimisti sulla chiusura dell'operazione .

Spalletti? De Laurentiis è andato sul sicuro. Grandissimo allenatore che porterà avanti le sue idee innovative sul calcio, la squadra è forte di già e verrà anche migliorata.

Momento storico? Particolare, difficile perché è una crisi che ha colpito l'economia ed il calcio".