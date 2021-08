Amichevoli a Castel di Sangro, filtrano le voci: una squadra a sorpresa

Il Napoli è in ritiro precampionato a Castel Di Sangro, dove completerà l'iter preparatorio e affronterà le ultime amichevoli. In programma ci sarà sicuramente l'Ascoli, nel particolare la partita sarà disputata domenica 8 agosto.

Per quanto riguarda la seconda amichevole in Abruzzo, c'è maggiore insicurezza ma arrivano le prime indiscrezioni dal ritiro stesso. In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli si è parlato della questione e delle voci che filtrano dalla sede del ritiro: la seconda amichevole potrebbe essere con una squadra dell'Est.